Loonsverhoging en meer gelijkheid voor medewerkers universiteiten

DEN HAAG (ANP) - De salarissen van medewerkers van universiteiten gaan omhoog. Daarnaast beloven de instellingen dat ze meer doen om het verschil in loon tussen mannen en vrouwen kleiner te maken. Dat staat in een cao, waarover werkgevers en vakbonden een akkoord hebben bereikt.

De salarissen gaan met 2 procent omhoog. Daarnaast ontvangen medewerkers nog 100 euro bruto per maand. "Gemiddeld komt dit neer op een loonstijging van 4,2 procent", hebben universiteiten en bonden berekend. Daarnaast krijgen medewerkers eenmalig 350 euro bruto. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat de laagste salarissen naar verhouding het meest vooruitgaan.

In de cao is ook afgesproken dat er 45 miljoen euro beschikbaar komt, zodat medewerkers hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Als ze dan ooit hun baan bij een universiteit kwijtraken, komen ze misschien sneller aan een baan ergens anders, is de gedachte. Universiteiten snijden in hun personeelsbestand, mede door bezuinigingen van de overheid.