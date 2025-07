Kamer wil af van voorrang statushouders bij sociale huurwoning

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat statushouders niet langer met voorrang kans maken op een sociale huurwoning. Een voorstel van de PVV om dat in de wet aan te passen, is dinsdag aangenomen. SGP, VVD, BBB, FVD en JA21 stemden voor het PVV-amendement, goed voor 75 zetels. Niet alle Kamerleden waren aanwezig, de hoofdelijke stemming kwam uit op 72 voor en 69 tegen.

Het wijzigingsvoorstel is toegevoegd aan de Wet regie volkshuisvesting. Die wet moet onder meer procedures verkorten, het aandeel betaalbare bouw bepalen en de minister meer middelen geven om in te grijpen. De Tweede Kamer stemt donderdag over de regiewet in zijn geheel.

Woonminister Mona Keijzer werkt zelf al aan een eigen wet die voorrang voor statushouders verbiedt. De Tweede Kamer bespreekt die wet later. De BBB-bewindsvrouw zei daarom in het debat over de regiewet dat ze het PVV-voorstel afraadt. In de praktijk wordt zo'n 10 procent van de vrijkomende sociale woningen verhuurd aan statushouders.