Je hebt ooit je hypotheekrente voor tien jaar vastgezet en binnenkort valt de brief van de bank op de mat. Dan krijg je een nieuw rentevoorstel, en dat ligt waarschijnlijk hoger dan wat je nu betaalt. Wacht niet op die brief. Je kunt nu al uitrekenen wat de nieuwe rente je per maand kost, en het is slim om dat te doen voordat je spaarbuffer kleiner wordt.

Steeds meer huiseigenaren hebben minder speelruimte, blijkt uit nieuwe cijfers van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Een kwart maakt zich zorgen, eerder was dat een vijfde

NHG publiceerde op 5 november de zesde Woonlastenmonitor. Hypotheek Businessclub zette de uitkomsten op 6 november op een rij, op basis van een artikel van InFinance. Een kwart van de woningeigenaren met een hypotheek maakt zich nu zorgen over zijn financiën. In de vorige meting was dat een vijfde. Volgens NHG nemen de betalingsproblemen nog niet toe, maar de buffers worden wel kleiner:

61 procent kan een onverwachte uitgave van een maandinkomen makkelijk opvangen. Dat was 65 procent.

56 procent heeft geen moeite met de woonlasten. Dat was 59 procent.

33 procent maakt zich zorgen over de energiekosten. Dat was 27 procent in de vorige meting en 22 procent in de meting daarvoor.

Bij 8 procent loopt de rentevaste periode binnen een jaar af. Dat was 6 procent.

Jongere eigenaren en huishoudens met een lager inkomen voelen de druk het sterkst. In mei zag NHG in de vijfde monitor al dat 8,8 procent van de huiseigenaren zei te weinig inkomen te hebben voor alle vaste lasten. Dat was het hoogste aandeel sinds de metingen in 2024 begonnen.

Een hogere rente is niet altijd een probleem

Roald van der Linde is directeur-bestuurder van NHG. Hij benadrukt dat "een hogere rente niet automatisch betekent dat mensen in de problemen komen". Wie de afgelopen jaren heeft afgelost, betaalt rente over een kleiner bedrag. Volgens hem kunnen hogere energiekosten samen met een kleinere buffer sommige huishoudens wel kwetsbaar maken. Van der Linde roept eigenaren daarom op om op tijd met hun adviseur te bespreken wat een nieuwe rente voor hun maandlasten betekent.

Veel mensen zetten hun rente vast tussen 2015 en 2021, toen de hypotheekrente historisch laag was. In 2022 steeg die rente sterk. Volgens de Consumentenbond lag de gemiddelde rente voor tien jaar vast in 2021 op 1,05 procent.

Bij €150.000 aflossingsvrij scheelt het bijna €350 per maand

Volgens de rente-overzichten van Van Bruggen lag de gemiddelde rente voor tien jaar vast op 1 november op 4,40 procent met NHG en 4,78 procent zonder NHG. De Consumentenbond kwam in oktober uit op gemiddeld ruim 4,5 procent. Bij een aflossingsvrije hypotheek verandert aan het einde van de rentevaste periode meestal alleen de rente. Het bedrag dat je leent blijft gelijk, waardoor je de nieuwe maandlast eenvoudig kunt uitrekenen.

Stel dat je 60 bent, een aflossingsvrij deel van €150.000 hebt en daarvoor nu 2 procent rente betaalt. Dat kost €250 bruto per maand. Wij rekenden uit wat de nieuwe rente betekent:

Tegen 4,40 procent betaal je €550 per maand, dus €300 meer.

Tegen 4,78 procent betaal je €597,50 per maand, dus €347,50 meer.

Over een jaar is dat €3.600 tot €4.170 extra.

Je eigen bedrag reken je zo uit: elk procentpunt extra rente kost per €100.000 aflossingsvrije schuld ongeveer €83 bruto per maand. Het werkelijke effect hangt ook af van je belastingsituatie. Bij een annuïteitenhypotheek ligt het anders, want daar betaal je ook aflossing en is de schuld vaak al lager.

Zoek dus eerst het bedrag op dat je nog schuldig bent en welke rente je nu betaalt.

Wat gebeurt er als je niets doe?

Je geldverstrekker stuurt je minstens drie maanden voor het einde van je rentevaste periode een nieuw rentevoorstel. Volgens hypotheekadviseur Koos Rook kun je bij de meeste geldverstrekkers ongeveer zes tot twaalf maanden van tevoren al een nieuwe rente vastzetten of overstappen. Reageer je niet, dan verschilt het per bank wat er gebeurt. NN zet de rente dan vast voor dezelfde periode als de vorige keer. Volgens Koos Rook val je bij niets doen ook terug op een variabele rente.

Oversluiten zonder boete, maar niet altijd zonder kosten

Aan het einde van de rentevaste periode kun je meestal zonder boete oversluiten naar een andere geldverstrekker of extra aflossen. Bestaat je hypotheek uit meerdere leningdelen? Volgens adviesbureau Advitas kan dat alleen zonder boete als de rentevaste periode van alle delen tegelijk afloopt. NN waarschuwt dat je bij oversluiten wel kosten kunt hebben voor taxatie, de notaris en advies. Een lagere rente moet dus meer opleveren dan die kosten.

Dit kun je nu doen