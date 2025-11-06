Vrouwen voelen de financiële pijn van een scheiding veel meer

Bij een scheiding verliezen ex-partners vrijwel altijd een flink deel van hun gezamenlijke vermogen. Toch blijkt het financiële gat dat gescheiden vrouwen oplopen nog veel dieper te zijn dan dat van mannen. Nieuwe cijfers laten zien dat vrouwen zelfs zes jaar na de scheiding gemiddeld ruim anderhalve ton minder bezitten dan hun gehuwde seksegenoten, terwijl dit bij mannen ‘slechts’ een ton is.

Waarom zijn de gevolgen zo groot voor vrouwen?

Hoewel het merendeel van de Nederlanders in gemeenschap van goederen trouwt, verloopt de verdeling van het vermogen bij een scheiding zelden helemaal gelijk. Mannen hebben vaker een hoger inkomen en meer pensioenopbouw, waardoor zij makkelijker een hypotheek krijgen en hun ex kunnen uitkopen. Ook blijft het eigen huizenbezit bij gescheiden mannen relatief hoger dan bij vrouwen. Voor vrouwen is de daling in huizenbezit na een scheiding fors: maar liefst 36 procentpunt, tegen 16 procentpunt bij mannen.

Kinderen en hertrouwen

De zorg voor kinderen komt na een scheiding aanzienlijk vaker bij vrouwen terecht. Dit maakt het voor hen extra lastig om betaald werk en vermogensopbouw te combineren. Het financiële nadeel wordt nog versterkt door het feit dat mannen vaker en sneller hertrouwen dan vrouwen. Een nieuwe relatie helpt het vermogen weer wat op te krikken, maar vrouwen blijven vaker alleen en hebben daardoor minder kans om financieel te herstellen.

Lessen voor de toekomst