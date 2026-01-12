Louvre weer noodgedwongen dicht vanwege staking

PARIJS (ANP) - Het Louvre blijft maandag gesloten vanwege een personeelsstaking. Eerder op de dag meldde het beroemde Parijse museum nog wellicht gedeeltelijk te openen.

Afgelopen maandag opende het museum al enkele uren later vanwege een stemming over een mogelijke werkonderbreking onder het personeel. Toen het museum vervolgens opende, bleven enkele expositieruimten gesloten door het personeelstekort door de stakende medewerkers. Die zijn al maanden boos over onder meer onderbezetting, de hoogte van de salarissen en het gebrekkige onderhoud aan de monumentale panden. Medewerkers stemden afgelopen week unaniem in om de staking door te zetten.

Dinsdag bleef het museum eveneens gesloten vanwege de gebruikelijke sluiting op die dag. Woensdag kon het museum weer volledig open. Een vakbondswoordvoerder benadrukte toen al dat de werkonderbrekingen niet voorbij zouden zijn.

Volgens de vakbonden is het ministerie van Cultuur vooralsnog niet met een acceptabel voorstel gekomen.