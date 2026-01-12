Schoof steunt protest Iran en roept regime op geweld te stoppen

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet steunt de demonstranten in Iran. "Het regime in Iran slaat met keiharde hand elke vorm van protest neer. Met vele doden tot gevolg. De moedige mannen en vrouwen op de straten van Iraanse steden verdienen onze steun", twitterde premier Dick Schoof maandag.

Hij roept de machthebbers in Teheran op te stoppen met het onderdrukken van de protesten. "Nederland roept het Iraanse regime met klem op te stoppen met dit geweld, mensen die onterecht zijn gearresteerd vrij te laten, en de toegang tot internet te herstellen. We staan pal voor de rechten van het Iraanse volk."