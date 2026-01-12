ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof steunt protest Iran en roept regime op geweld te stoppen

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 11:58
anp120126113 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet steunt de demonstranten in Iran. "Het regime in Iran slaat met keiharde hand elke vorm van protest neer. Met vele doden tot gevolg. De moedige mannen en vrouwen op de straten van Iraanse steden verdienen onze steun", twitterde premier Dick Schoof maandag.
Hij roept de machthebbers in Teheran op te stoppen met het onderdrukken van de protesten. "Nederland roept het Iraanse regime met klem op te stoppen met dit geweld, mensen die onterecht zijn gearresteerd vrij te laten, en de toegang tot internet te herstellen. We staan pal voor de rechten van het Iraanse volk."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

anp110126120 1

President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

Loading