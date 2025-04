LSVb: studenten vaker opgelicht bij zoektocht naar kamer

UTRECHT (ANP) - Het aantal meldingen van oplichting door studenten die op zoek zijn naar een kamer is "explosief" toegenomen, meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). In 2024 ging 9,3 procent van de meldingen die bij de 'Housing Hotline' van de LSVb binnenkwamen over oplichting. In 2022 was dat 1,4 procent, staat in een rapportage die dinsdag is gepubliceerd.

De Housing Hotline ontving onder meer meldingen van studenten die duizenden euro's borg hadden betaald voor een woning die niet bleek te bestaan. Ook moeten studenten soms honderden euro's betalen om een kamer te mogen bezichtigen. Het aantal nepadvertenties voor kamers lijkt eveneens "enorm" gestegen. Vooral buitenlandse studenten zijn het slachtoffer, staat in het rapport.

LSVb-voorzitter Abdelkader Karbache zegt dat "haast sprake lijkt van georganiseerde misdaad". Studenten die aangifte doen zijn echter kansloos, zegt hij, en worden door de politie niet geholpen.