Grote drukte bij hypotheekadviseurs door oplopende rente

DE MEERN (ANP) - Hypotheekadviseurs beleefden in maart door de oplopende rente hun drukste maand in zo'n drie jaar. Adviseurs wilden klanten nog snel een hypotheek tegen een relatief lage rente laten afsluiten, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Onder meer oversluiters maakten hier gretig gebruik van. Deze groep groeide in het eerste kwartaal met een plus van 46 procent het hardst, tot ruim 11.000. Begin 2022 was er nog interesse van een recordaantal van ruim 21.000 om een nieuwe hypotheek af te sluiten op dezelfde woning.

In maart waren er volgens HDN in totaal ruim 53.000 hypotheekaanvragen, tegenover een kleine 55.000 in april 2022. Toen zorgden rentestijgingen ook voor grote drukte. De 142.000 aanvragen in het hele eerste kwartaal van dit jaar betekenden een groei van 23 procent vergeleken met een jaar eerder.

Verbouwers

Ongeveer een vijfde van de aanvragen kwam van verbouwers, waarmee dit de grootste groep was. Ook starters in het hogere segment droegen met een groei van ruim een derde bij aan de grotere drukte voor hypotheekadviseurs.

"De drukte op de hypotheekmarkt bewijst dat consumenten samen met hun hypotheekadviseur sterk reageren op renteontwikkelingen", zegt HDN-directeur Reinier van der Heijden. "Waar je misschien verwacht dat renteverhogingen een daling in het aantal aanvragen zou laten zien, zorgt dit juist voor een tijdelijke versnelling in de markt. Veel aanvragen zijn naar voren gehaald en het oversluiten is wat aangetrokken."

Grote steden

Ook ziet HDN met name in de vier grote steden het effect van de verkoopgolf van voormalige huurhuizen door beleggers. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht groeide de koopmarkt met ruim 35 procent, tegenover ruim 18 procent landelijk.

Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN, dat een platform biedt om het verstrekken van het krediet te vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de coöperatieve vereniging van hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen een breed beeld van de hypotheekmarkt.