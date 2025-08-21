ECONOMIE
LTO: bescherming tegen wolven kostbaar en beperkt effectief

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 14:19
DEN HAAG (ANP) - Het volledig omheinen van percelen om schapen en andere landbouwdieren te beschermen tegen wolven is in de praktijk kostbaar en moeilijk te onderhouden, stelt Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). "Bovendien zijn wolfwerende maatregelen beperkt, vaak slechts tijdelijk effectief en niet wolfstoppend te maken. Daarnaast heeft het plaatsen van rasters ook een versnipperend effect op andere wilde dieren en het landschap", aldus LTO.
De boerenorganisatie reageert op nieuwe cijfers die laten zien dat het aantal aanvallen van wolven op dieren opnieuw toeneemt. Volgens een analyse van het ANP zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 497 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 360 in diezelfde periode een jaar eerder.
De boerenorganisatie onderstreept dat de stevige toename van wolvenaanvallen voortkomt uit een sterk groeiende wolvenpopulatie. "Waarbij met name schapen en andere landbouwhuisdieren een kwetsbare prooi vormen."
