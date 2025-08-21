OM wil celstraf voor trainer om vragen naaktfoto's pupillen

HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk geëist tegen voetbaltrainer Stijn P. omdat hij minderjarige pupillen vroeg om naaktfoto's en met ze probeerde af te spreken voor seks. Ook wil justitie dat P. zich aan een aantal voorwaarden houdt: zo moet hij zich laten behandelen, mag hij geen contact hebben met de slachtoffers en niet meer werken met kinderen.

De 24-jarige P. zou tussen 2021 en 2023 voetballers jonger dan 16 jaar in Haarlem en de regio IJmond ijs, geld en dure schoenen hebben geboden voor het maken van foto's van hun schaamstreek, of van seksuele handelingen. Ook zou hij hebben geprobeerd met hen buiten de trainingen af te spreken om te zoenen of af te trekken. Anderen bood hij kaartjes aan voor Ajax als ze mee wilden werken aan 'zoenles'. Verder zou P. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben vervalst om te kunnen werken op een school.