ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM wil celstraf voor trainer om vragen naaktfoto's pupillen

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 13:44
anp210825134 1
HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk geëist tegen voetbaltrainer Stijn P. omdat hij minderjarige pupillen vroeg om naaktfoto's en met ze probeerde af te spreken voor seks. Ook wil justitie dat P. zich aan een aantal voorwaarden houdt: zo moet hij zich laten behandelen, mag hij geen contact hebben met de slachtoffers en niet meer werken met kinderen.
De 24-jarige P. zou tussen 2021 en 2023 voetballers jonger dan 16 jaar in Haarlem en de regio IJmond ijs, geld en dure schoenen hebben geboden voor het maken van foto's van hun schaamstreek, of van seksuele handelingen. Ook zou hij hebben geprobeerd met hen buiten de trainingen af te spreken om te zoenen of af te trekken. Anderen bood hij kaartjes aan voor Ajax als ze mee wilden werken aan 'zoenles'. Verder zou P. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben vervalst om te kunnen werken op een school.
Vorig artikel

ANVR: vliegtaks volgend jaar met bijna 3 procent omhoog

Volgend artikel

LTO: bescherming tegen wolven kostbaar en beperkt effectief

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

232027560_l

7 subtiele tekenen van een depressie die je niet moet negeren