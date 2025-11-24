Kos en De Laat in shorttrackselectie voor World Tour in Dordrecht

UTRECHT (ANP) - Shorttracker Daan Kos is teruggekeerd in de selectie voor de vierde wedstrijd in de World Tour, die vanaf donderdag plaatsvindt in Dordrecht. De 22-jarige shorttracker moest de wedstrijden van afgelopen week in het Poolse Gdansk missen door een rugblessure. Ook Itzhak de Laat maakt weer deel uit van de selectie van bondscoach Niels Kerstholt. Kay Huisman en Bram Steenaart zijn niet geselecteerd.

De vierde wedstrijd in de World Tour is van 27 tot en met 30 november in Dordrecht. Het is de laatste wedstrijd die meetelt in de strijd om startplaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan volgend jaar.

De selectie voor de World Tour 4 is gebaseerd op de prestaties in de eerste drie wedstrijden van de World Tour en de voordracht van bondscoach Niels Kerstholt. Daarbij heeft het binnenhalen van alle startplekken voor de Spelen prioriteit, meldt schaatsbond KNSB. De bondscoach bepaalt ter plekke wie er op welke individuele afstanden en in de aflossingen starten.