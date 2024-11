MONTREAL (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft in de World Tour opnieuw de 500 meter op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse was in Montreal veruit de snelste in de finale. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong werd tweede, voor haar landgenote Kim Gilli.

Velzeboer won vorige week in Montreal, tijdens de eerste wedstrijd uit de World Tour, zowel de 500 als 1000 meter. Zaterdag moest ze op de kilometer genoegen nemen met zilver.