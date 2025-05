Oppositie neemt VVD onder vuur om Gaza

DEN HAAG (ANP) - De VVD is in een debat dinsdag over de situatie in de Gazastrook zwaar onder vuur komen te liggen. Volgens een flink deel van de oppositie staat de regeringspartij niet open voor extra druk op Israël. "Ik wil liever effectieve maatregelen", reageerde VVD'er Eric van der Burg.

Volgens Laurens Dassen (Volt) wil de VVD niet een "extra stap zetten" om hongerdoden in Gaza te voorkomen. De stille diplomatie van het kabinet levert niets op, zei Christine Teunissen (Partij voor de Dieren). Jan Paternotte (D66) zag een "zwakke inzet" van de VVD. Hij pleit net als onder meer GroenLinks-PvdA, SP, Volt en DENK voor sancties om het Israëlische optreden in Gaza te veranderen.

Van der Burg sluit niets uit, maar "onze mogelijkheden zijn beperkt" om de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te veranderen, zei hij. Als minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) met extra "effectieve" stappen tegen Israël komt, zal de VVD die steunen, benadrukte hij.