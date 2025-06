TEHERAN (ANP/AFP) - Op meerdere plaatsen in Iran is het luchtafweersysteem geactiveerd vanwege nieuwe Israëlische aanvallen. Het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim meldt dat de luchtafweer reageerde op "vijandige doelen" boven zeven provincies in Iran.

Volgens nieuwszender Al-Jazeera is de luchtafweer actief boven de steden Teheran, Bandar Abbas, Tabriz en Isfahan.

De meldingen uit Iran komen niet lang nadat Israël verkondigde een nieuwe serie aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd.