Luchthaven Kopenhagen weer open na incident met drones

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 7:58
anp230925065 1
KOPENHAGEN (ANP/AFP/RTR) - De internationale luchthaven Kastrup van Kopenhagen is heropend, uren nadat drones in het luchtruim het vliegverkeer hadden stilgelegd. Enkele grote drones werden laat maandagavond gesignaleerd boven het vliegveld, aldus de politie. Ze zijn niet neergehaald en vertrokken weer. De politie vermoedt dat iemand de capaciteiten van de drones testte.
De politie werkt in het onderzoek samen met militairen en inlichtingendiensten om het incident te onderzoeken. Er moet "een zeer kundige operator" achter deze vluchten van de drones zitten, aldus een politiewoordvoerder.
De Deense politie werkt ook samen met de Noorse. In de nacht van maandag op dinsdag werden er boven het vliegveld van Oslo ook drones gezien. De luchthaven sloot daarom enkele uren. Het is niet bekend waar de drones vandaan kwamen en wie ze stuurde.
