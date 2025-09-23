Van Weel bij VN: Nederland wil later Palestijnse staat erkennen

NEW YORK (ANP) - Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) heeft bij een conferentie van de Verenigde Naties aangegeven dat Nederland in de toekomst een Palestijnse staat wil gaan erkennen. "Nederland zal in een later stadium een Palestijnse staat erkennen als onderdeel van een politiek proces dat nu moet beginnen", aldus Van Weel.

Een tijdspanne voor de erkenning van de Palestijnse staat gaf hij niet. "Op het moment dat wij denken dat we een push kunnen geven aan het proces zullen we zeker niet aarzelen" om de Palestijnse staat te erkennen, zei de bewindsman tegen media. "Wij houden die kaart nu nog even in onze zak."

Van Weel benadrukte bij de VN-vergadering opnieuw de Nederlandse steun voor een tweestatenoplossing waarbij Israël en een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat vreedzaam naast elkaar bestaan. "We moeten een einde maken aan dit voortdurende geweld waar Palestijnen en Israëli's al lang onder lijden", zei de minister.

Tweestatenoplossing

Volgens hem is het allerbelangrijkste op dit moment dat Israël en Hamas gaan onderhandelen over een staakt-het-vuren in de Gazastrook en de vrijlating van de gijzelaars. En direct daarna moet worden gepraat over een tweestatenoplossing, vindt Van Weel. Als die oplossing uit het zicht raakt "zijn we echt met zijn allen veel verder van huis, Israël ook".

De meeste landen erkennen de Palestijnse staat al. De afgelopen dagen lieten onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en België weten de Palestijnse staat te erkennen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei maandag nog dat het aan de EU-lidstaten zelf is om de Palestijnse staat al dan niet te erkennen.