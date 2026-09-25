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Luchthaven Milaan officieel vernoemd naar oud-premier Berlusconi

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 12:48
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MILAAN (ANP) - De grootste luchthaven van Milaan draagt vanaf vrijdag de naam van de Italiaanse oud-premier en miljardair Silvio Berlusconi. De naamswijziging werd al twee jaar geleden aangekondigd, maar nu is het vliegveld officieel omgedoopt tot 'Aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi', meldt persbureau ANSA.
"Dit vervult me met trots en emoties", aldus Marina Berlusconi, de dochter van de in 2023 overleden oud-premier. "Welke naam zou er nou beter passen bij een toegangspoort als deze? Vanaf vandaag zal zijn naam iedereen die uit andere landen komt verwelkomen en iedereen die nieuwe richtingen uitgaat uitzwaaien."
De naamswijziging is doorgevoerd door de rechtse coalitie van Giorgia Meloni, waar ook Berlusconi's partij Forza Italia deel van uitmaakt. Maar het besluit was niet onomstreden, vanwege de vele schandalen rondom Berlusconi in zijn tijd als premier. Het linkse stadsbestuur van Milaan probeerde de wijziging tegen te houden.
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