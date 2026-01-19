ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Groenland: standpunt onveranderd na heffingsdreiging

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 14:51
anp190126127 1
NUUK (ANP) - De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen is niet van plan van koers te veranderen nu de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met extra importheffingen. Dat schrijft hij op Facebook.
Nielsen bedankt in zijn post andere landen voor hun steun aan Groenland, nu de Amerikanen dreigen het autonome deel van het Deense koninkrijk in te nemen. Hij noemt die steun "een duidelijke erkenning dat Groenland een democratische samenleving is met het recht om zelf beslissingen te nemen". De nieuwste dreigingen van Trump "veranderen daar niets aan", aldus Nielsen.
"We laten ons niet onder druk zetten. We blijven vasthouden aan dialoog, respect en internationaal recht", vervolgt de premier. Hij bedankte ook de demonstranten die in Denemarken en Groenland betoogden tegen de Amerikaanse aanspraken.
In Brussel vindt maandag een ontmoeting plaats tussen Deense en Groenlandse ministers en NAVO-chef Mark Rutte over de situatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Loading