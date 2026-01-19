Premier Groenland: standpunt onveranderd na heffingsdreiging

NUUK (ANP) - De Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen is niet van plan van koers te veranderen nu de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met extra importheffingen. Dat schrijft hij op Facebook.

Nielsen bedankt in zijn post andere landen voor hun steun aan Groenland, nu de Amerikanen dreigen het autonome deel van het Deense koninkrijk in te nemen. Hij noemt die steun "een duidelijke erkenning dat Groenland een democratische samenleving is met het recht om zelf beslissingen te nemen". De nieuwste dreigingen van Trump "veranderen daar niets aan", aldus Nielsen.

"We laten ons niet onder druk zetten. We blijven vasthouden aan dialoog, respect en internationaal recht", vervolgt de premier. Hij bedankte ook de demonstranten die in Denemarken en Groenland betoogden tegen de Amerikaanse aanspraken.

In Brussel vindt maandag een ontmoeting plaats tussen Deense en Groenlandse ministers en NAVO-chef Mark Rutte over de situatie.