Luchtvaartautoriteit VS verbiedt verkeersvluchten over Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) heeft een verbod opgelegd voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen om over Venezuela te vliegen. Dat meldt zakenzender CNBC in een liveblog.

Volgens de FAA is er sprake van een "mogelijk gevaarlijke situatie door militaire activiteit" in het Venezolaanse luchtruim. Het gaat volgens de FAA om een noodbevel. Volgens anonieme bronnen in Washington hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Venezuela.