Ambassade VS in Caracas roept Amerikanen op: zoek beschutting

CARACAS (ANP/RTR) - De Amerikaanse ambassade in Caracas heeft melding gemaakt van explosies. Amerikanen worden opgeroepen niet naar Venezuela te gaan en in het land beschutting te zoeken. De ambassade meldt geen mogelijke oorzaak van de ontploffingen.

Amerikaanse media hebben op basis van anonieme bronnen melding gemaakt van militaire aanvallen door de strijdkrachten van de VS op Venezuela. De Venezolaanse president Nicolás Maduro spreekt van zeer ernstige Amerikaanse agressie en van aanvallen op militaire en civiele doelen in Caracas en omliggende deelstaten.