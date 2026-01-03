ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ambassade VS in Caracas roept Amerikanen op: zoek beschutting

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 10:23
anp030126078 1
CARACAS (ANP/RTR) - De Amerikaanse ambassade in Caracas heeft melding gemaakt van explosies. Amerikanen worden opgeroepen niet naar Venezuela te gaan en in het land beschutting te zoeken. De ambassade meldt geen mogelijke oorzaak van de ontploffingen.
Amerikaanse media hebben op basis van anonieme bronnen melding gemaakt van militaire aanvallen door de strijdkrachten van de VS op Venezuela. De Venezolaanse president Nicolás Maduro spreekt van zeer ernstige Amerikaanse agressie en van aanvallen op militaire en civiele doelen in Caracas en omliggende deelstaten.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading