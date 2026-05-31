Luide knallen in Massachusetts veroorzaakt door meteoor

WASHINGTON (ANP/AFP) - De knallen die zaterdag in het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts zijn gehoord, werden veroorzaakt door een meteoor die op weg naar de aarde uit elkaar barstte. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De kracht van de explosie stond gelijk aan 300 ton TNT, aldus NASA. De knallen van de explosie waren in een groot deel van de regio te horen. In een verklaring aan persbureau AFP laat NASA weten dat de vuurbal om 14.06 uur (lokale tijd) uiteenviel boven het noordoosten van Massachusetts en het zuidoosten van New Hampshire. Dat gebeurde op een hoogte van 40 mijl (ruim 64 kilometer).

"Deze vuurbal hield geen verband met een momenteel actieve meteorenzwerm, maar was een natuurlijk object en geen terugkeer van ruimtepuin of een satelliet in de atmosfeer", aldus een woordvoerder van NASA.

De politie in de regio werd zaterdag overladen met telefoontjes over de luide knallen. Toen was nog niet duidelijk wat de oorzaak was.