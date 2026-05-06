Lula ontmoet Trump donderdag in Washington

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft donderdag een ontmoeting met Donald Trump in Washington. "Ze zullen economische en veiligheidskwesties bespreken", zei een Witte Huis-functionaris tegen persbureau AFP.

De twee leiders hebben elkaar slechts één keer eerder ontmoet, afgelopen oktober in Maleisië. Eerder dit jaar stond een ontmoeting in Washington gepland, maar die ging uiteindelijk niet door.

Lula en Trump hebben aanzienlijke meningsverschillen over multilateralisme, internationale handel en de strijd tegen klimaatverandering. Lula is ook zeer kritisch over Trumps buitenlandbeleid en veroordeelt met name de oorlog in Iran.

Brazilië bezit de op een na grootste reserves ter wereld van zeldzame aardmetalen die essentieel zijn voor de productie van talloze producten, van smartphones tot geleide raketten. Lula heeft gezegd dat hij openstaat voor Amerikaanse investeringen in deze sector, op voorwaarde dat Brazilië het volledige productieproces, van exploratie tot raffinage, in handen heeft.