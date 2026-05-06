ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump kondigt tijdelijke stillegging van Project Freedom aan

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 2:09
anp060526001 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten leggen het maandag gestarte Project Freedom tijdelijk stil. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. De VS wilden met Project Freedom bescherming bieden aan gestrande schepen, zodat die door de door Iran gecontroleerde Straat van Hormuz konden varen.
In reactie op de aanvallen van de VS en Israël op Iran eind februari, sloot Teheran de Straat van Hormuz af, een belangrijke doorvaartroute. Dat heeft grote gevolgen voor de koopvaardij en de olieprijzen. De Amerikanen begonnen nadien een maritieme blokkade van Iraanse havens.
In zijn bericht schrijft Trump onder meer: "We zijn het erover eens geworden dat, hoewel de blokkade volledig van kracht blijft, Project Freedom voor een korte periode wordt opgeschort om te bekijken of een akkoord (tussen de VS en Iran) kan worden afgerond en ondertekend."
Het besluit is volgens Trump ingegeven door "de grote vooruitgang die is geboekt in de richting van een volledig en definitief akkoord met vertegenwoordigers van Iran".
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

shutterstock_2684262245

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

Loading