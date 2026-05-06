Trump kondigt tijdelijke stillegging van Project Freedom aan

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten leggen het maandag gestarte Project Freedom tijdelijk stil. Dat meldt president Donald Trump op Truth Social. De VS wilden met Project Freedom bescherming bieden aan gestrande schepen, zodat die door de door Iran gecontroleerde Straat van Hormuz konden varen.

In reactie op de aanvallen van de VS en Israël op Iran eind februari, sloot Teheran de Straat van Hormuz af, een belangrijke doorvaartroute. Dat heeft grote gevolgen voor de koopvaardij en de olieprijzen. De Amerikanen begonnen nadien een maritieme blokkade van Iraanse havens.

In zijn bericht schrijft Trump onder meer: "We zijn het erover eens geworden dat, hoewel de blokkade volledig van kracht blijft, Project Freedom voor een korte periode wordt opgeschort om te bekijken of een akkoord (tussen de VS en Iran) kan worden afgerond en ondertekend."

Het besluit is volgens Trump ingegeven door "de grote vooruitgang die is geboekt in de richting van een volledig en definitief akkoord met vertegenwoordigers van Iran".