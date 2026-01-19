ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Maandag opnieuw groot aantal Deense militairen naar Groenland

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 14:13
bijgewerkt om maandag, 19 januari 2026 om 15:03
anp190126120 1
In Groenland komt maandagavond naar verwachting opnieuw een groot aantal Deense militairen aan, meldt de Deense zender TV 2 op basis van het leger. Zij maken onderdeel uit van de Deense troepenbouw die daar momenteel plaatsvindt. Het is onduidelijk om hoeveel militairen het precies gaat.
Eerder verklaarde Søren Andersen, hoofd van het Arctisch Commando, dat er al ongeveer honderd Deense soldaten waren gearriveerd in de hoofdstad Nuuk en een vergelijkbaar aantal in de plaats Kangerlussuaq. De militairen nemen daar deel aan de operatie Arctic Endurance, waarmee Europese landen reageren op de dreiging van de Amerikaanse president Trump Groenland in te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Loading