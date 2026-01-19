Maandag opnieuw groot aantal Deense militairen naar Groenland

In Groenland komt maandagavond naar verwachting opnieuw een groot aantal Deense militairen aan, meldt de Deense zender TV 2 op basis van het leger. Zij maken onderdeel uit van de Deense troepenbouw die daar momenteel plaatsvindt. Het is onduidelijk om hoeveel militairen het precies gaat.

Eerder verklaarde Søren Andersen, hoofd van het Arctisch Commando, dat er al ongeveer honderd Deense soldaten waren gearriveerd in de hoofdstad Nuuk en een vergelijkbaar aantal in de plaats Kangerlussuaq. De militairen nemen daar deel aan de operatie Arctic Endurance, waarmee Europese landen reageren op de dreiging van de Amerikaanse president Trump Groenland in te nemen.