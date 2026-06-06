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Ye betreedt GelreDome onder gejuich na wekenlange discussie

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 21:20
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ARNHEM (ANP) - Rapper Ye heeft zaterdagavond onder luid gejuich van tienduizenden bezoekers het eerste optreden van zijn twee shows in de GelreDome afgetrapt. Aan het optreden in Arnhem ging een wekenlange discussie vooraf, waarbij verschillende partijen zich uitspraken tegen de komst van de Amerikaanse rapper.
De 48-jarige Ye, voorheen bekend als Kanye West, begroette zijn fans in stilte vanaf een metershoog podium in de vorm van een wereldbol. Kort daarna opende hij zijn show met het nummer KING van zijn onlangs uitgebrachte album BULLY. Fans uit verschillende landen zijn afgereisd om Ye, die in opspraak raakte door onder meer antisemitische uitspraken, na ruim tien jaar weer in Europa te zien optreden.
Voorafgaand aan het optreden vonden rondom het stadion demonstraties plaats. Het merendeel van de concertbezoekers leek weinig van de demonstraties mee te krijgen. Op het drukke horecaplein rond het stadion heerste overdag een ontspannen sfeer. Ook stonden er lange rijen bij de merchandisestand.
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