Maanden vertraging rond vergunning verduurzamingsplan Tata Steel

ZAANDAM (ANP) - De plannen van Tata Steel om te verduurzamen lopen maanden vertraging op. De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zeggen meer informatie van Tata nodig te hebben om een vergunningaanvraag en de ingediende milieueffectrapportage (MER) te beoordelen. Tot die tijd ligt de behandeling stil.

Het is onduidelijk wat dit betekent voor het plan van het staalbedrijf om de verouderde en vervuilende kooksgasfabriek 2 voor 2030 te sluiten. De vervanging van die fabriek en een van de hoogovens door moderne installaties is onderdeel van het project Heracless-Groen Staal. Het bedrijf ziet volgens een woordvoerster "geen consequenties" voor de planning. "Want we wisten dat er aanvullende vragen zouden komen."

Tata belooft binnen negen maanden extra informatie aan te leveren. "Maar we verwachten dat dit ruim eerder het geval is." De omgevingsdienst zegt "duidelijke risico's" te zien voor de planning die het bedrijf voor ogen heeft.

Onduidelijkheid

De staalproducent wil zijn CO2-uitstoot met 40 procent verminderen en op termijn afstappen van het gebruik van steenkool. "Het MER en de vergunningaanvraag zijn complexe dossiers, dus het is niet heel verrassend dat de OD met aanvullende vragen kwam", aldus een woordvoerster. "We werken onverminderd hard door aan ons Groen Staal-project."

De commissie-MER, die op verzoek van de provincie het plan beoordeelde, meldde eind vorig jaar in een tussentijds advies al dat "belangrijke cijfers en verklaringen" ontbreken. Zo moet Tata Steel duidelijker maken hoeveel impact de geplande miljardeninvesteringen hebben op de gezondheid van omwonenden. Ook de eerste vergunningaanvraag van Tata Steel voor voorbereidende werkzaamheden voor het project is niet compleet, aldus de omgevingsdienst.