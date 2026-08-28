Maansverduistering vooral in westen goed te zien

HOUTEN (ANP) - De gedeeltelijke maansverduistering is vrijdagochtend in een groot deel van Nederland te zien geweest. Volgens Weeronline was het vooral in het westen en zuidwesten van het land onbewolkt genoeg.

Op sociale media gaan beelden rond van de verduisterde maan, die een oranje tint heeft. Alleen een heel klein schilletje aan de rechterkant wordt nog verlicht door de zon.

De maan was op het hoogtepunt, om 06.14 uur, voor 93 procent verduisterd doordat hij in de kernschaduw van de aarde zat. Een half uur daarna ging hij onder.