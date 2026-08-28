Nepal: geen buitenlandse hulp nodig bij reddingswerken

Nepal heeft voorlopig geen buitenlandse hulp nodig bij de zoek- en reddingsoperaties na de overstromingen. Andere landen hebben wel hulp aangeboden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Onze veiligheidsdiensten voeren de zoek- en reddingsoperatie uit. Voorlopig hebben we dergelijke hulp niet nodig", aldus de woordvoerder.

In het land zijn al zeker 469 doden geborgen. Het Nepalese leger probeert nog ruim honderd mensen te redden uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale die door de overstromingen is getroffen. Eerder zijn 350 arbeiders en omwonenden uit dezelfde tunnel gered, meldde de Nepalese premier.

De reddingsoperatie verloopt onder zeer moeilijke omstandigheden. Door het slechte weer en het snelstromende water zijn de ingangen van de tunnel moeilijk te vinden.