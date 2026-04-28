Met de oliebedrijven gaat het prima: BP verdubbelt winst door sterke oliehandel na begin Iranoorlog

Olie- en gasconcern BP heeft zijn winst in het eerste kwartaal ruim verdubbeld. Het Britse energiebedrijf profiteerde daarbij van goede resultaten van zijn handelsafdeling, die zowel eigen ladingen als olie van andere partijen verhandelt.

Door de Iranoorlog maken de olie- en gasprijzen flinke sprongen. Door de hevig bewegende prijzen is er ook meer te verdienen aan de handel in olie. Volgens BP waren de resultaten van deze activiteiten "buitengewoon". BP meldde ook dat de marges van zijn raffinaderijen aanzienlijk hoger waren. Aan de verkoop van benzine en diesel via tankstations hield het bedrijf minder over.

De onder meer voor eenmalige posten aangepaste nettowinst kwam uit op 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro). Een jaar eerder kwam dat resultaat nog uit op 1,4 miljard dollar.