Maatregelen tegen corona kwamen niet te laat, vindt Van Dissel

DEN HAAG (ANP) - Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, vindt Jaap van Dissel. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team (OMT) volgden die logischerwijs nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren.

"Toen veranderde de filosofie", aldus Van Dissel. Ervoor gingen het RIVM en OMT ervan uit dat mensen ziek zouden worden van het virus en dan besmettelijk zouden zijn. "Dit beheersen kan niet veel anders dan met een totale lockdown", realiseerde Van Dissel zich naar eigen zeggen toen anders was gebleken.

Op 12 maart werden de eerste landelijke maatregelen getroffen. Bij de vraag of eerder ingrijpen sterfgevallen door corona had gescheeld, zet hij "kanttekeningen". "Dan hadden we het blijvend moeten onderdrukken. Een totale lockdown tot er vaccins zouden zijn", stelde hij.