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Serena Williams (44) speelt na rentree in Queen's ook in Berlijn

Sport
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 12:39
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BERLIJN (ANP) - Serena Williams (44) doet na haar geplande terugkeer als dubbelspeelster op het grastoernooi van Queen's in Londen ook mee aan het WTA-toernooi in Berlijn. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het is nog niet bekend met wie Williams in de Duitse hoofdstad zal dubbelen.
"Elk toernooi dat ik nu aan mijn kalender toevoeg, is speciaal, en Berlijn is daarop geen uitzondering", aldus Williams. "Ik kijk ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en te bouwen aan momentum tijdens het grasseizoen."
De 23-voudig grandslamwinnares in het enkelspel kwam in 2022 voor het laatst in actie. Op 8 juni begint het toernooi van Queen's, waar ze een duo vormt met de Canadese Victoria Mboko.
Het tennistoernooi in Berlijn start op 13 juni.
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