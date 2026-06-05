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Van Dissel soms 'kriegelig' over hoe specifiek de adviesvraag was

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 13:31
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DEN HAAG (ANP) - Als het Outbreak Management Team (OMT) adviesvragen kreeg rondom coronamaatregelen, bijvoorbeeld vanuit het ministerie van Volksgezondheid, waren die soms zo specifiek dat "je je daar kriegelig bij voelde", zei Jaap van Dissel vrijdag. Volgens de toenmalige OMT-voorman was het niet altijd mogelijk dat het team adviesvragen kon beantwoorden.
"Het was niet altijd onze taak, of niet mogelijk", zei Van Dissel. Hij gaf als voorbeeld dat het OMT destijds niet de specifieke sluitingstijd van supermarkten zou moeten bepalen, "vijf uur of half zes".
Volgens Van Dissel werd alles gewogen met het oog op de uitbraak, en hoeveel ruimte er was voor versoepelingen. "Maar het was een politieke keuze of bioscopen open konden en restaurants niet, bij wijze van spreken. Dat was niet aan ons. Maar als we niet aan de vraag konden beantwoorden, dan gaven we dat wel aan."
Van Dissel vindt dat het zogenoemde Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), verantwoordelijk voor de toetsing van het OMT, veel zichtbaarder had moeten zijn.
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