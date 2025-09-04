ECONOMIE
Macron: 26 landen willen bijdragen aan veiligheidsgaranties

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 17:45
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - Een groep van 26 landen heeft toegezegd te willen bijdragen aan de veiligheidsgaranties voor Oekraïne na de oorlog in dat land. Dat kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan na afloop van een overleg met de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen. Ook de rol van de Verenigde Staten zal volgens hem in de komende dagen worden afgerond.
Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ligt er nu een algemeen kader van de veiligheidsgaranties. Nu moet nog op papier worden gezet wat elk land precies zal doen. Zelensky stelde dat in elk geval duidelijk is welke landen bereid zijn troepen te sturen naar Oekraïne om toe te zien op een vrede of staakt-het-vuren.
De VS hebben eerder aangegeven een rol te willen spelen met luchtsteun, maar er zullen geen Amerikaanse militairen naar Oekraïne worden gestuurd.
Voor Zelensky is het belangrijkste dat het Oekraïense leger zelf versterkt wordt. Ook wil hij dat de Europese wapenproductie op volle kracht gaat draaien.
