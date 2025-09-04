Washington stapt naar rechter om Trumps inzet nationale garde

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse hoofdstad Washington heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering om de inzet van de nationale garde. De procureur-generaal van de stad, Brian Schwalb, schrijft op X dat hij wil dat de militairen worden teruggetrokken uit Washington.

"Gewapende soldaten zouden geen toezicht moeten houden op Amerikaanse burgers op Amerikaans grondgebied", aldus Schwalb. "De gedwongen militaire bezetting van het District of Columbia schendt onze lokale autonomie en fundamentele vrijheden. Daar moet een einde aan komen." Het District of Columbia: is het federale district waar de hoofdstad van de Verenigde Staten is gevestigd.

President Donald Trump zei het legeronderdeel in te zetten om de misdaad en dakloosheid in de stad tegen te gaan. Maar de politie uit Washington protesteerde en zei juist dat de misdaadcijfers al enorm waren afgenomen.

Volgens Schwalb lopen er inmiddels 2300 leden van de nationale garde rond in Washington. Hij stelt dat zij juist de veiligheid op straat ondermijnen door onder meer "verwarring te creëren en angst te zaaien".