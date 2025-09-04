ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Washington stapt naar rechter om Trumps inzet nationale garde

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 17:57
anp040925154 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse hoofdstad Washington heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering om de inzet van de nationale garde. De procureur-generaal van de stad, Brian Schwalb, schrijft op X dat hij wil dat de militairen worden teruggetrokken uit Washington.
"Gewapende soldaten zouden geen toezicht moeten houden op Amerikaanse burgers op Amerikaans grondgebied", aldus Schwalb. "De gedwongen militaire bezetting van het District of Columbia schendt onze lokale autonomie en fundamentele vrijheden. Daar moet een einde aan komen." Het District of Columbia: is het federale district waar de hoofdstad van de Verenigde Staten is gevestigd.
President Donald Trump zei het legeronderdeel in te zetten om de misdaad en dakloosheid in de stad tegen te gaan. Maar de politie uit Washington protesteerde en zei juist dat de misdaadcijfers al enorm waren afgenomen.
Volgens Schwalb lopen er inmiddels 2300 leden van de nationale garde rond in Washington. Hij stelt dat zij juist de veiligheid op straat ondermijnen door onder meer "verwarring te creëren en angst te zaaien".
Vorig artikel

Macron: 26 landen willen bijdragen aan veiligheidsgaranties

Volgend artikel

Forse plus voor AEX-index, KPN koploper na koopadvies

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

3200x1800a (1)

Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

ANP-534848646

XI Jinping pakt de macht af van het westen. Het westen, wij, zijn op de terugweg.

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

shutterstock_2582452275

Van alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voor