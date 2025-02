SPD vraagt zich af of CDU/CSU genoeg concessies wil doen

BERLIJN (ANP/DPA) - De sociaaldemocratische partij SPD vraagt zich hardop af of het christendemocratische blok CDU/CSU, de winnaar van de Duitse parlementsverkiezingen, genoeg concessies wil doen om samen een regering te kunnen vormen. De twee partijen hebben genoeg zetels in de Bondsdag voor een meerderheidscoalitie.

SPD-voorzitter Lars Klingbeil, die de nieuwe partijleider in de Bondsdag wordt, heeft gezegd dat "de bal bij Friedrich Merz ligt", de leider van CDU/CSU. De verkiezingscampagne heeft bewezen dat er grote verschillen zijn tussen de twee partijen, zei Klingbeil in een programma van omroep ARD. Het is volgens hem aan Merz om uit te leggen hoe ze kunnen samenwerken in een regering.

Omdat Merz de grootste partij in de Bondsdag vertegenwoordigt, is het waarschijnlijk dat hij de nieuwe bondskanselier wordt. Hij wil nog voor Pasen een regering vormen. Die opdracht wordt bemoeilijkt doordat de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD) met 20,8 procent de tweede partij van het land is geworden. Alle partijen sluiten samenwerking met de AfD uit. De CDU/CSU kreeg bij de stembusgang van zondag 28,6 procent van de stemmen en de SPD 16,4 procent.