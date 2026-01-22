ECONOMIE
Veel ontheemden in noorden van Syrië door gevechten

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 19:59
anp220126204 1
DAMASCUS (ANP/AFP) - Ruim 134.000 mensen zijn ontheemd in het noordoosten van Syrië na gevechten en een bestand tussen het regeringsleger en Koerdische strijders. In drie dagen is het aantal ontheemden in de provincie Hasakeh gestegen tot zeker 134.803 personen, vergeleken met 5725 geregistreerde gevallen zondag, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties.
Sinds zondag is er een fragiel staakt-het-vuren tussen regeringstroepen en de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die zich uit grote delen van het gebied hebben teruggetrokken. De gevechten tussen leger en SDF braken uit na het vastlopen van onderhandelingen over de integratie van het autonome Koerdische bestuur en de Koerdische strijders.
