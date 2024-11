Macron feliciteert Trump met overwinning

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron, feliciteert Donald Trump in een bericht op X. "Ik ben klaar om samen te werken zoals we dat vier jaar hebben gedaan", aldus Macron.

Een woordvoerder van de Franse overheid zei dat Europa haar eigen lot in handen moet nemen. "We moeten onszelf niet afvragen wat de Verenigde Staten zullen doen, maar waartoe Europa in staat is. In een aantal belangrijke sectoren, defensie, industrieel herstel en decarbonisatie, moeten we de leiding nemen over ons eigen lot", zei de woordvoerder. Trump heeft de presidentsverkiezingen nog niet officieel gewonnen, maar werd door Fox News als winnaar benoemd en claimde zijn overwinning in een toespraak.