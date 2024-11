Paternotte (D66) pleit om Trump voor EU-samenwerking defensie

DEN HAAG (ANP) - Onder een nieuw presidentschap van Donald Trump in de VS zal Europa "grote stappen moeten zetten die we eerder niet durfden te zetten", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte op een bijeenkomst in Den Haag. Hij pleit met name voor meer samenwerking op het gebied van defensie.

Paternotte maakt zich zorgen om de "onvoorspelbaarheid" van Trump. "Dat betekent dat het in veel opzichten de verkeerde kant zal opgaan." Als voorbeelden noemt hij het voornemen om de VS opnieuw uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, en om nieuwe importheffingen in te voeren.

Ook Trumps plan om Rusland en Oekraïne snel richting vrede te bewegen stemt Paternotte ongerust. "Dat kan alleen als je Oekraïne of een groot deel van Oekraïne cadeau doet aan Poetin."