Ferrari-voorzitter krijgt jaar taakstraf om erfbelastinggeschil

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 20:11

TURIJN (ANP/RTR) - John Elkann, voorzitter van de autoconcerns Stellantis en Ferrari, heeft ermee ingestemd om een jaar taakstraf te ondergaan en een geldbedrag te betalen om een belastinggeschil over de erfenis van zijn grootmoeder te schikken, maakten Italiaanse aanklagers maandag bekend.
Elkann en zijn broer en zus, Lapo en Ginevra, zullen samen 183 miljoen euro betalen aan de belastingdienst met betrekking tot de erfenis van hun grootmoeder Marella Caracciolo, aldus de aanklagers in de noordelijke stad Turijn.
Elkann heeft daarnaast een deal gesloten voor een jaar taakstraf, waarbij hij maatschappelijk werk gaat doen. Daarmee wordt een strafrechtelijk onderzoek naar hem wegens vermeende belastingfraude in verband met de erfenis beëindigd.
De aanklagers verklaarden dat zij hun goedkeuring hebben gegeven aan de regeling, die nu nog door een rechter moet worden bekrachtigd.
