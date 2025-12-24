ECONOMIE
Macron: gesprekken over Oekraïne in januari verder in Parijs

Samenleving
anp
woensdag, 24 december 2025 om 17:13
PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron zegt dat hij met NAVO-chef Mark Rutte heeft overlegd over de situatie in Oekraïne. In januari praten Europese leiders verder in Parijs, meldt hij op X.
De twee hebben het gehad over het werk dat tot nu toe is gedaan door de Europese coalitie van bereidwillige landen die onderhandelen over een vredesplan voor Oekraïne. Macron zegt dat zij daar in januari mee verdergaan, met als doel om "sterke veiligheidsgaranties" te kunnen geven aan Oekraïne.
Eerder deze maand zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat hij ook akkoord zou gaan met die garanties vanuit het Westen, omdat Rusland niet wil dat Oekraïne NAVO-lid wordt. De veiligheidsgaranties zijn cruciaal voor het bereiken van een "robuuste en duurzame vrede", zegt Macron.
Oekraïne wacht nog op reactie van Rusland op een net gepresenteerd conceptplan.
