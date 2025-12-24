Kabinet keurt Amerikaanse strafmaatregel tegen Breton af

DEN HAAG (ANP) - Nederland keurt het visumverbod af dat de Amerikaanse regering heeft ingesteld tegen onder anderen voormalig Eurocommissaris Thierry Breton, om zijn betrokkenheid bij Europese wetgeving tegen de verspreiding van desinformatie via bijvoorbeeld social media. Dat laat demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) via een woordvoerder weten.

Breton mag de Verenigde Staten niet meer in omdat hij volgens de regering-Trump medeverantwoordelijk is voor censuur, waar ook techbedrijven en burgers de dupe van zijn. Van Weel bestrijdt dat. De zogeheten Digital Services Act (DSA) pakt de verspreiding aan van illegale content, en is bedoeld om het internet veiliger te maken. "Dit heeft met censuur niets te maken", aldus de bewindsman.

"De Europese landen zijn soevereine staten die zelf gaan over hun eigen, democratisch tot stand gekomen wet- en regelgeving", aldus Van Weel. "De DSA is door 27 lidstaten en het Europees Parlement aangenomen." De wet geldt bovendien voor alle bedrijven die hun diensten aanbieden in de EU, "ongeacht hun vestigingsplaats".