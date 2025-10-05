ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron-loyalist Lescure benoemd tot Franse minister van Financiën

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 20:51
anp051025098 1
PARIJS (ANP/RTR) - Roland Lescure is benoemd tot minister van Financiën in een nieuwe Franse regering onder leiding van premier Sébastien Lecornu. Dat meldt het Élysée. Lescure staat bekend als een nauwe bondgenoot van de Franse president Emmanuel Macron, maar met een linkse achtergrond.
Macron benoemde zondag achttien ministers. Voormalig minister van Financiën Bruno Le Maire is benoemd tot minister van Defensie. Verschillende belangrijke ministers blijven op hun post, onder wie Jean-Noël Barrot van Buitenlandse Zaken, Bruno Retailleau van Binnenlandse Zaken en Gerald Darmanin van Justitie.
Sébastien Lecornu werd op 10 september beëdigd als premier. Twee dagen eerder had zijn voorganger François Bayrou een vertrouwensstemming in het parlement verloren.
De centrumrechtse Lecornu wacht de taak het Franse begrotingstekort van ruim 5 procent van het bruto binnenlands product terug te dringen naar de EU-norm van 3 procent. Uiterlijk dinsdag moet hij de begroting voor 2026 voorleggen aan het parlement.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2424833361

Het geheim van gezond snoepen: de voordelen van pure chocolade

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-529455940

Eindelijk weten we hoe het licht aanging in de ruimte

1653067405748

Liesbeths man was seksverslaafd: een taboeverhaal over bedrog, 100 hoeren, schaamte en veerkracht

103032021_m

Waarom regelmatig vliegen stiekem slecht voor je gezondheid is

Loading