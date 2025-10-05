Macron-loyalist Lescure benoemd tot Franse minister van Financiën

PARIJS (ANP/RTR) - Roland Lescure is benoemd tot minister van Financiën in een nieuwe Franse regering onder leiding van premier Sébastien Lecornu. Dat meldt het Élysée. Lescure staat bekend als een nauwe bondgenoot van de Franse president Emmanuel Macron, maar met een linkse achtergrond.

Macron benoemde zondag achttien ministers. Voormalig minister van Financiën Bruno Le Maire is benoemd tot minister van Defensie. Verschillende belangrijke ministers blijven op hun post, onder wie Jean-Noël Barrot van Buitenlandse Zaken, Bruno Retailleau van Binnenlandse Zaken en Gerald Darmanin van Justitie.

Sébastien Lecornu werd op 10 september beëdigd als premier. Twee dagen eerder had zijn voorganger François Bayrou een vertrouwensstemming in het parlement verloren.

De centrumrechtse Lecornu wacht de taak het Franse begrotingstekort van ruim 5 procent van het bruto binnenlands product terug te dringen naar de EU-norm van 3 procent. Uiterlijk dinsdag moet hij de begroting voor 2026 voorleggen aan het parlement.