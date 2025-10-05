Volleybalsters Dynamo veroveren Supercup

SNEEK (ANP) - De volleybalsters van Draisma Dynamo hebben hun eerste prijs van het seizoen te pakken. De bekerwinnaar van het afgelopen seizoen versloeg in Sneek landskampioen Friso Sneek in vijf sets (25-21 20-25 25-23 18-25 15-12) en veroverde zo de Supercup.

Voor de ploeg uit Apeldoorn betekende het na de bekerwinst de tweede prijs in de clubhistorie. "We hebben dit echt als team gedaan. Iedereen heeft een bijdrage geleverd en we waren in staat om ons eigen spel te blijven spelen", reageerde aanvoerster Nynke Hofstede via de volleybalbond. "Het is voor mij superbijzonder om nu tegenover Sneek te staan en met deze jonge ploeg de Supercup te pakken. Dat hebben we gewoon geflikt."

In de bekerfinale was Dynamo eerder dit jaar in drie sets ook al te sterk geweest voor Sneek, dat later wel de landstitel veroverde.