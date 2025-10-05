ECONOMIE
Beachduo Stam/Schoon boekt toernooizege in Mexico

door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 21:51
anp051025103 1
VERACRUZ (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben het Challenge-toernooi in het Mexicaanse Veracruz gewonnen. Het Nederlandse koppel was in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Amerikaansen Corinne Quiggle en Chloe Loreen: 21-16 21-14.
Stam en Schoon liepen in de eerste set uit naar een voorsprong van 4 punten (13-9). Bij 20-16 volgde het eerste setpunt dat werd benut door Schoon. Ook de tweede set begon het Nederlandse duo voortvarend: 11-6. Quiggle en Loreen kwamen er in het vervolg niet aan te pas en zagen bij 20-14 Stam het beslissende punt maken.
Stam en Schoon vormen pas sinds half september weer een koppel, nadat laatstgenoemde hersteld was van een rugblessure. Het duo moet hopen op een wildcard voor het WK, volgende maand in het Australische Adelaide omdat de huidige positie op de wereldranglijst niet toereikend is.
Kwalificaties
In Veracruz speelden Stam en Schoon eerst kwalificaties. In het hoofdtoernooi verloren ze geen enkele set.
"We volgen een proces en waren gefocust. We hebben hier ons doel gehaald", vertelde Schoon in het flashinterview na de partij. Stam zei "heel blij, maar ook uitgeput" te zijn. "Het publiek heeft ons hier zeker geholpen", vertelde de Zwolse, die sinds 2019 een koppel vormt met de uit Werkendam afkomstige Schoon. In 2022 waren ze zelfs even de nummer 1 op de wereldranglijst. Op de Olympische Spelen van Parijs 2024 strandden ze in de achtste finales.
