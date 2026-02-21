Macron maant tot kalmte voor herdenking dood radicale nationalist

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft tot kalmte gemaand in de aanloop naar een herdenkingsmars zaterdagmiddag in Lyon. Die wordt gehouden voor een radicale nationalist die in de stad is doodgeslagen.

Leden van een extreemlinkse knokploeg zijn als verdachten aangehouden. Ook een medewerker van een parlementslid van de radicaal-linkse partij LFI (Ononderworpen Frankrijk) is in de zaak gearresteerd. Er is ook een verdachte gearresteerd die tot voor kort voor deze parlementariër Raphaël Arnault werkte.

De burgemeester van Lyon wilde dat de bijeenkomst voor de 23-jarige Quentin Deranque werd verboden, maar de minister van Binnenlandse Zaken deed dat niet. Gevreesd wordt dat allerlei uiterst rechtse en linkse groepen en relschoppers naar Lyon komen.

Politie massaal uitgerukt

De politie is massaal uitgerukt om de orde te handhaven. Ze vreest de komst van tussen de 2000 en 3000 uiterst rechtse betogers, nog afgezien van tegendemonstranten.

Macron zei dat hij komende week een speciale ministersbijeenkomst houdt om extremistische groepen die zich schuldig maken aan geweld aan te pakken. Hij beklemtoonde bij de opening van een landbouwbeurs in Parijs dat "gewelddadige actiegroepen" worden aangepakt en er geen plaats is voor geweld in Frankrijk.

Antifascistisch

De extremistische knokploeg La Jeune Garde werd vorig jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken verboden en ontbonden verklaard. Leden van deze club worden verdacht van de aanval op Deranque op 12 februari in Lyon. De garde werd in 2018 mede opgericht door Arnault. De garde noemt zichzelf antifascistisch.

De affaire verhit de politieke gemoederen in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen op 15 en 22 maart.