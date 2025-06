Macron na top: handelsoorlog tussen NAVO-leden is zinloos

DEN HAAG (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft na afloop van de NAVO-top in Den Haag gezegd dat Europa meer aan defensie zal uitgeven om beter bewapend te zijn tegen de Russische dreiging. Tegelijkertijd zei hij ook dat van Europese landen niet meer gevraagd kan worden, omdat er ook een handelsoorlog met de VS dreigt.

Macron riep woensdag op om snel tot een akkoord te komen om de tariefconflicten tussen de EU en de VS op te lossen. Hij zei dat een handelsoorlog tussen NAVO-bondgenoten "zinloos" is.

"We kunnen als bondgenoten niet tegen elkaar zeggen dat we meer moeten uitgeven en tegelijkertijd een handelsoorlog tegen elkaar voeren, dat heeft geen zin", zei Macron tegen verslaggevers. "We moeten nu tot een overeenkomst komen".