DEN HAAG (ANP) - Telecombedrijf Odido vermoedt ook bij de tweede grote storing bij zijn mobiele diensten woensdag geen cyberaanval. "We hebben tot nu toe geen reden om dat aan te nemen", laat een woordvoerder woensdagmiddag weten. Inmiddels is Odido alle klanten "op gecontroleerde wijze weer terug aan het plaatsen op het netwerk". De verwachting is dat alles in het komende uur weer bij alle klanten werkt, aldus de zegsman.