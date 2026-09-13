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Elf personen vast na poging doek op te hangen bij circuit Madring

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 12:27
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MADRID (ANP) - De Spaanse politie heeft elf personen opgepakt bij een poging een spandoek van Greenpeace op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Dat melden lokale Madrileense media via X. De Madring staat dit jaar voor het eerst op de kalender van de Formule 1. De komende tien jaar wordt de Grote Prijs van Spanje er verreden. De race begint zondag om 15.00 uur.
Het protest vond zaterdag plaats op een van de toegangswegen naar het circuit, dat zich bevindt bij het beurzencomplex Ifema. Volgens Telemadrid waren de betrokkenen in een bouwkraan geklommen in een poging het spandoek te bevestigen.
Max Verstappen begint op de derde plaats aan de GP van Spanje.
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