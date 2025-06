Washington veroordeelt laatste Russische aanval op Kyiv

WASHINGTON (ANP/RTR) - Washington veroordeelt de Russische aanvallen op Kyiv in de nacht van maandag op dinsdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt mee te leven met slachtoffers en nabestaanden. Bij de aanvallen zijn in Kyiv zeker zestien doden gevallen. Onder de doden is een Amerikaan, bevestigde het ministerie.

Rusland heeft precisieaanvallen gemeld op militaire doelen in Kyiv en Zaporizja. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn meer regio's aangevallen met in totaal 440 drones en 32 raketten.