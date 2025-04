Macron noemt toestand Gazastrook 'ondraaglijk'

AL-ARISH (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft op bezoek in Egypte niet ver van de Gazastrook gezegd dat de toestand daar "ondraaglijk" is. De eerste prioriteit is het zo snel mogelijk weer toelaten van humanitaire hulp aan de bewoners van de strook, aldus de Franse president.

Hij veroordeelde "krachtig" een Israëlische aanval op Palestijnse medici en hulpverleners afgelopen maand. Macron sprak in de kustplaats Al-Arish, ongeveer veertig kilometer van de grens met de Gazastrook. Hij heeft er dinsdag in gezelschap van zijn Egyptische ambtgenoot Abdel Fattah al-Sisi onder meer een vestiging van het Palestijnse Rode Kruis bezocht waar hulpgoederen voor de Gazastrook opgeslagen liggen. Israël laat die niet toe.